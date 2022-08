Le Canada au révélateur de l’Argentine

Le Canada a restructuré son organisation suite à sa défaite au TQO l’été dernier face à la République Tchèque, privant la formation de Nick Nurse d’une participation aux Jeux olympiques de Tokyo. Cela fait désormais 22 ans qu’on n’a plus vu le Canada aux JO…

Les cadres de la sélection sont invités à répondre à l’appel de façon plus régulière et le résultat sur la première phase qualificative à la Coupe du monde 2023 a été un succès avec six victoires en six matchs.

Pour la fenêtre internationale qui ouvrira la deuxième phase, les représentants de la NBA sont encore au rendez-vous, comme Nickel Alewander-Walker, Shai Gilgeous-Alexander, Kelly Olynyk, Cory Joseph, Oshae Brissett et Dwight Powell. Et surtout, tous ont conscience de l’enjeu, la Coupe du Monde 2023 puis les Jeux olympiques de Paris en 2024.

« Les deux sont des opportunités énormes. On a l’opportunité d’être dans une équipe et de représenter son pays. C’est très important pour moi de représenter l’équipe nationale. Ça nous touche un peu différemment, parce que c’est de là que vous venez. Il y a la famille et les amis derrière. Il s’agit de défendre le pays, de défendre le territoire, devant notre public », a confié Nickeil Alexander-Walker.

Pour attaquer la deuxième phase, le Canada va se frotter à l’Argentine, 7e nation mondiale, dans le Groupe E ce jeudi, avant de se déplacer au Panama lundi soir. Pour Nick Nurse, ce duel face aux Argentins sera l’occasion de mesurer l’ampleur des progrès effectués depuis un an.

« Leur histoire et leur pedigree parlent pour eux. C’est un défi pour nous. L’Argentine est expérimentée. La plupart de ses joueurs font partie de l’équipe nationale depuis plusieurs années. Ils sont ensemble depuis longtemps. C’est une machine bien huilée. C’est une machine à succès. Il va falloir que nous jouions très bien », a prévenu Nick Nurse.