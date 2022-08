LeBron James et Udonis Haslem vont entrer dans le club très fermé des 20 saisons en NBA

Le 29 octobre 2003, LeBron James faisait ses (très médiatiques) premiers pas en NBA. Trois semaines plus tard, un petit Jalen Duren voyait le jour dans le Delaware. Dix-neuf ans plus tard, le premier est toujours en NBA et le second vient d’y arriver.

La saison prochaine, le rookie de Detroit va croiser un joueur qui était déjà sur les parquets NBA le jour de sa naissance ! Deux même, puisque Udonis Haslem a annoncé rempiler pour une saison de plus à Miami, et sa carrière a elle commencé la veille de celle du MVP des Finals 2020, le 28 octobre 2003.

Les deux anciens coéquipiers, champions ensemble en Floride en 2012 et 2013, vont ainsi jouer une 20e saison en NBA. Un énorme total évidemment, seulement atteint par huit autres joueurs avant eux.

Le record est toujours pour Vince Carter, avec 22 saisons dans la ligue, et James pourrait imiter « Air Canada » avec sa récente prolongation de contrat jusqu’en 2025.

Le cap des 21 années en NBA a été franchi par quatre joueurs : Robert Parish, Kevin Willis, Kevin Garnett et Dirk Nowitzki. Ce dernier est même détenteur du record NBA de saisons passées sous le même maillot, ayant joué toute sa carrière à Dallas. Si Haslem est encore à Miami en 2023/2024, il égalera donc ce record.

Enfin, l’intérieur et « King James » vont s’asseoir à côté de Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant et Jamal Crawford dans la salle réservée aux joueurs avec 20 saisons dans les jambes. Cette porte pourrait encore s’ouvrir pour Carmelo Anthony, lui aussi arrivé en NBA en 2003 mais qui n’a toujours pas de club actuellement.

22 saisons : Vince Carter

21 saisons : Robert Parish / Kevin Willis / Kevin Garnett / Dirk Nowitzki

20 saisons : Kareem Abdul-Jabbar / Kobe Bryant / Jamal Crawford