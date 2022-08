Eurobasket 2022 | Le roster définitif de la Croatie

Il y a 30 ans, la jeune Croatie décrochait la médaille d’argent des Jeux olympiques de Barcelone, battue en finale par la Dream Team. Trente ans plus tard, la Croatie traverse une période de disette, au point d’être déjà éliminée des qualifications pour la Coupe du monde 2023.

Mais il y a encore du beau monde dans l’effectif, et le coach Damir Mulaomerovic a choisi de garder ses NBAers pour disputer l’Eurobasket 2022. Il s’est ainsi séparé de Roko Rogic, Pavlo Marcinković, Mateo Dreznjak et Goran Filipovic.

Pour rappel, la Croatie se trouvera dans le groupe C au prochain EuroBasket, avec l’Italie, la Grèce, la Grande-Bretagne, l’Ukraine et l’Estonie. Elle est donc armée pour se hisser à l’une des quatre premières places et ainsi franchir le cap de cette phase de poules (à Milan), pour atteindre ensuite la phase à élimination directe (à Berlin).

EFFECTIF

Toni Perkovic, Jaleen Devon Smith, Roko Prkacin, Krunoslav Simon, Mario Hezonja, Dario Saric, Lovro Gnjidic, Karlo Matkovic, Ivan Ramljak, Dominik Mavra, Ivica Zubac et Bojan Bogdanovic.