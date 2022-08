Andrew Wiggins : « Je n’ai jamais eu le sentiment d’être un loser »

Auteur de sa meilleure saison en carrière à 27 ans, Andrew Wiggins continue d’apprendre. Après avoir confié qu’il avait compris l’importance de « faire des sacrifices », afin de pouvoir évoluer au plus haut niveau, dans une formation qui se bat pour le titre, l’ailier s’est exprimé sur la manière avec laquelle les Warriors, et son trio Curry-Green-Iguodala en particulier, l’avaient aidé à trouver sa place tout en continuant à progresser.

« Je dirais que tous les gars m’ont soutenu et m’ont motivé », a-t-il expliqué dans le podcast « The VC Show », co-animé par Vince Carter. « Il y a bien sûr Stephen, Draymond, Andre…et tous les autres. Ils ont tous aidé dans beaucoup de domaines. Ce qu’ils font, c’est qu’ils te placent tous face à tes responsabilités. Quand il y a quelque chose que tu fais mal, ils vont te rentrer dedans. Mais ce que j’aime chez eux, c’est que quand tu fais quelque chose de bien, ce seront les premiers à venir te féliciter. Ça va très loin. Ils m’ont beaucoup appris, sur et en dehors du terrain. J’apprécie ces gars ».

L’apprentissage de la culture de la victoire

Passer de Minnesota à Golden State il y a deux ans a constitué un changement à tout point de vue. Notamment dans la façon d’aller chercher des victoires, de faire basculer un match, une série, une saison.

Pour Andrew Wiggins, ce qui a fait la différence en faveur des Warriors cette saison réside dans l’importance accordée aux petits détails. Une attention exacerbée en playoffs, où tout peut basculer d’un moment à l’autre.

« Ce sont beaucoup de petites choses. Comme par exemple lors de notre campagne de playoffs, essayer de toujours contenir le meilleur joueur adverse, ne pas le laisser s’enflammer, parce que c’est ce qui peut changer toute une série. Le fait que le moindre détail puisse changer le cours d’une série. Je n’ai jamais eu le sentiment d’être un « loser », même à Minnesota, quand j’étais dans une équipe qui perdait. Mais gagner en NBA, c’est dur. De pouvoir être là et me battre avec ces gars, ça t’apprend beaucoup de choses. »