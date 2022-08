Le Thunder avait Ousmane Dieng dans son viseur depuis longtemps

« Sam Presti est dans les grandes salles, mais il est aussi dans les plus petits gymnases, et à l’étranger. Il est dans les salles où se trouvent les futurs joueurs. Avec notre scout Massimo Biasin, Sam a été l’un de premier à venir le voir en France lorsqu’il avait 16 ans. Il a donc pu le voir quand il était plus jeune, l’observer et donner un peu le ton à partir de là »

Vice-président de la franchise d’Oklahoma City, Will Dawkins a été un témoin privilégié du processus qui a mené à la Draft du Français Ousmane Dieng (19 ans, 2,08m). Un travail de longue haleine, débuté alors que le natif de Villeneuve-sur-Lot n’avait pas encore terminé sa croissance.

L’Insep et la NBL, deux choix payants

Durant ces trois ans, Sam Presti et son équipe ont ainsi pu constater l’évolution des capacités techniques du joueur au cours de sa prise de taille, et ont surtout été séduits par son parcours, démontrant une certaine force de caractère à leurs yeux.

Avant de rejoindre la première division australienne l’an dernier, Ousmane Dieng avait en effet dû quitter son cocon familial très tôt pour rejoindre l’Insep.

« Ça m’a vraiment développé sur le terrain et en dehors parce que j’étais loin de ma famille et de tout. Ça a été vraiment bien pour moi », a-t-il confié.

Il y a ensuite eu deux belles saisons en N1 avec le Centre Fédéral, puis le choix de la NBL, à l’autre bout du globe, pour débuter sa carrière professionnelle aux côtés d’Hugo Besson, au New Zealand Breakers. Un choix osé qui lui a permis de faire preuve d’adaptation, avec une réelle progression au cours de la saison.

« J’ai été vraiment fasciné par cette décision, parce que la décision la plus facile aurait été de rester dans une zone de confort. Il s’est poussé hors de cette zone, dans une situation où ça n’était pas toujours le plus facile pour lui », a souligné Sam Presti. « Vous êtes dans un pays étranger et vous jouez contre des adultes, et on ne vous donne rien. Il n’y a rien de facile. Il va devoir continuer à se battre, mais il a un ensemble unique de compétences et de bonnes dispositions ».

« Il a commencé la saison difficilement mais a continué à se battre, a persévéré, et a terminé la saison en étant un joueur différent »

Tous les objectifs de cette excursion océanique ont finalement été remplis. Ousmane Dieng a pu se concentrer sur son jeu, s’endurcir sur le plan physique, franchir les étapes au fil de la saison pour terminer ses 11 derniers matchs à 13.2 points à 51% de réussite au tir et 4 rebonds en moyenne, et finalement être drafté en 11e position par le Thunder.

« Il a commencé la saison difficilement mais a continué à se battre, a persévéré, et a terminé la saison en étant un joueur différent. Nous sommes satisfaits qu’il soit passé par là, qu’il ait dû passer par ces étapes, qu’il ait persévéré et qu’il ait montré cette résilience », a ajouté Will Dawkins.

Ses débuts encourageants en Summer League ont été freinés par une fracture du poignet. Pas de raison de se précipiter, son aventure en NBA ne fait que commencer.

« Ce n’est que le début, donc je dois me mettre au travail. Je veux juste apprendre des vétérans, apprendre des joueurs d’OKC et juste améliorer tout mon jeu », a conclu Ousmane Dieng.