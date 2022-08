Comme tous les ans, qui dit publication du calendrier de la saison 2022/23, dit forcément matches du dimanche soir à des horaires « prime time » pour l’Europe de l’ouest et l’Afrique. La ligue a ainsi dévoilé la liste complète des 24 matches qui seront diffusées sur BeIN Sports dans le cadre des « NBA Sundays Night Live ».

On note notamment, dès le premier weekend, ce Blazers – Lakers pour le retour de Damian Lillard sur les parquets. Ensuite, ce sera un alléchant Pelicans – Clippers dès le deuxième dimanche de la saison, ou encore un passage de LeBron James et ses Lakers à Cleveland le dimanche suivant. Le 27 novembre, le Warriors – Wolves vaudra assurément le détour, alors que la période des fêtes offrira un Lakers – Mavericks le jour de Noël, puis un Celtics – Nuggets une semaine plus tard.

Dans la partie 2023 du calendrier, le dimanche 5 mars est à cocher sur l’agenda, avec un Warriors – Lakers qui promet, tout comme la double confrontation entre les Nets et les Nuggets les deux semaines suivantes, si tant est que l’effectif de Brooklyn soit encore intact à ces dates… Pour finir la saison régulière en beauté, un Clippers – Suns qui pourrait tenir des enjeux majeurs vis-à-vis du classement, entre deux formations qui viseront l’avantage du terrain en playoffs.

Dans l’ensemble, la NBA offre une programmation dominicale de très bonne facture pour cette saison 2022/23. De quoi préparer le lundi matin de la plus agréable des manières.