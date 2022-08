Calendrier NBA | Les Celtics vont rendre hommage à Bill Russell

Alors que la NBA a décidé de retirer à jamais le numéro 6 après le décès de Bill Russell, du côté des Celtics, on a décidé de lui consacrer deux soirées la saison prochaine. Les finalistes NBA 2022 ont ainsi annoncé que leur match d’ouverture, face aux Sixers, serait la première soirée hommage, et ce jour-là, on pourra découvrir un maillot City Edition spécialement conçu pour l’homme aux 11 titres de champions NBA.

Les Celtics ont opté pour cette rencontre à la fois parce que c’est la première de la saison, devant leur public, mais aussi parce que les Sixers étaient de féroces adversaires de Russell au temps de son règne sur la NBA.

Jayson Tatum et ses coéquipiers porteront ce maillot à 12 reprises cette saison, et notamment le 12 février 2023 pour une deuxième soirée hommage. Ce sera face aux Grizzlies pour la date anniversaire de la naissance de Russell, qui était né le 12 février 1934.