Zion Williamson et les Pelicans débuteront leur saison à Brooklyn

La NBA va dévoiler son calendrier de la campagne dans la journée, mais de nombreuses affiches sont déjà connues.

Shams Charania, de The Vertical, annonce ainsi que Phoenix débutera sa saison le 19 octobre, en recevant Dallas. Un choc d’entrée qui s’annonce tendu pour les Suns après l’humiliation du Game 7 des demi-finales de conférence.

Autre match d’ouverture intéressant prévu le 19 octobre, celui entre les Pelicans et les Nets, à Brooklyn.

L’occasion (normalement) de retrouver Zion Williamson et Ben Simmons sur les parquets NBA, après leurs saisons blanches vécues lors de la dernière campagne.

À noter également que Giannis Antetokounmpo et les Bucks débuteront leur saison à Philadelphie, le 20 octobre, tandis que le Heat recevra les Celtics dès le 21 octobre, pour un remake des dernières finales de conférence.

Quant aux quatre derbys de Los Angeles, entre les Lakers et les Clippers du revenant Kawhi Leonard, on sait par Yahoo! Sports qu’ils auront lieu le 20 octobre, le 9 novembre, le 24 janvier et finalement le 5 avril.