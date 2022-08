La suspension de Jalen Harris levée par la NBA

Le 1er juillet 2021, Jalen Harris était suspendu pour deux ans par la NBA, suite à un test anti-drogue.

L’ancien rookie des Raptors pouvait demander à être réintégré par la Grande Ligue après un an et c’est ce qu’il a fait puisque la NBA annonce que sa suspension est levée et qu’il peut donc désormais revenir.

En attendant, le 59e choix de la Draft 2020 avait évolué en Italie, au Vanoli Cramona, qui a fini à la dernière place du championnat. En 18 matchs, il y avait tourné à 13.8 points, 3.0 rebonds et 2.0 passes de moyenne, à 39% de réussite au tir dont 30% à 3-points, mais également 2.9 balles perdues.

Des stats qui auront du mal à lui permettre de retrouver une place en NBA, alors qu’il s’illustre (logiquement) davantage avec les Scarborough Shooting Stars, dans le championnat canadien, depuis quelques semaines.

À noter que ses droits appartiennent toujours aux Raptors, qui peuvent donc s’aligner si une autre équipe décide de le signer. Toronto devra toutefois couper ou échanger un joueur pour le faire revenir pour le « training camp », puisque l’effectif du club compte déjà 20 joueurs, le maximum autorisé pour la reprise de l’entraînement.