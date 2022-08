Team USA change de visage pour le second tour des qualifications de la Coupe du monde 2023

Fin août, les États-Unis vont entamer la seconde phase des qualifications pour la Coupe du monde 2023. Pour cela, USA Basketball a dévoilé un effectif composé de douze joueurs.

Une moitié était déjà présente en juillet, pour les victoires contre Cuba et Porto Rico. Ce sont Michael Frazier II, Langston Galloway, David Stockton, DaQuan Jeffries, John Jenkins et Eric Mika.

L’autre partie est nouvelle puisqu’on ne retrouve plus Jordan Bell ou Quinn Cook (qui vient de s’engager avec les Kings) par exemple. Les six nouveaux sont : Tyler Cavanaugh, Malik Ellison, Dewan Hernandez, Mac McClung, Robert Woodard II et McKinley Wright IV.

Team USA a remporté cinq rencontres sur six au premier tour et les deux prochains matches des Américains sont programmés contre l’Uruguay, le 25 août, puis la Colombie, quatre jours plus tard.

Deux succès et les troupes de Jim Boylen pourraient alors valider leur ticket pour la Coupe du monde 2023 dès la prochaine fenêtre qualificative, en novembre.