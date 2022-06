Team USA dévoile son effectif pour sa prochaine fenêtre internationale

La fédération américaine a dévoilé la liste des 12 joueurs qui composeront l’effectif des Etats-Unis cet été, pour la troisième fenêtre internationale de Team USA. La précédente s’est tenue en février dernier, à Washington, et les Américains ont remporté leurs deux matches, face à Mexico et Porto Rico.

Au total, l’équipe américaine va prendre part à six fenêtres internationales, qui mènent au Mondial 2023, prévue du 25 août au 10 septembre 2023.

Voici la liste des 12 joueurs qui affronteront Porto Rico le 1er juillet, puis Cuba le 4 juillet : Jordan Bell, Quinn Cook, Cody Demps, Michael Frazier, Langston Galloway, Justin Jackson, DaQuan Jeffries, John Jenkins, George King, Eric Mika, David Stockton et Noah Vonleh.

On note la présence de quelques anciens NBAers, dont deux anciens champions avec les Warriors en 2018, avec Jordan Bell et Quinn Cook (également champion en 2020 avec les Lakers), mais aussi de Justin Jackson et Noah Vonleh, dont les carrières NBA ont peiné à décoller.

Pour la troisième fois consécutive, c’est l’ancien coach des Bulls, Jim Boylen, qui sera à la tête de cette équipe.