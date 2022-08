Alors que le semestre d’automne va bientôt débuter sur le campus de North Carolina, l’été touche à sa fin pour les Tar Heels. Et pour Caleb Love spécifiquement, ce fut un été particulièrement studieux.

Héroïque durant la « March Madness » il y a maintenant cinq mois, durant laquelle son équipe s’est inclinée de trois petits points en finale face à Kansas, le meneur a très rapidement annoncé après la défaite qu’il revenait pour sa saison « junior », afin de vite tourner la page pour se concentrer sur l’été à venir.

« Cet été a probablement été le plus important de ma carrière, car j’en suis à un stade où je sais exactement ce que je dois faire. Pas seulement ce que je dois faire pour progresser individuellement, mais aussi pour rendre meilleure mon équipe » a-t-il notamment déclaré.

Auteur d’une saison « sophomore » convaincante mais pas encore suffisante pour se positionner comme un potentiel choix de premier tour à la Draft (15.9 points, 3.4 rebonds, 3.6 passes décisives), Caleb Love a « simplement » besoin de confirmer l’an prochain, tout ce qu’il a déjà montré l’an passé.

Et ça commence par un été particulièrement studieux, puisqu’il a d’abord fait un saut au Mémorial du Hall of Fame, à Springfield en juillet, où il a rencontré diverses personnes du monde du basket et signé des autographes. Les choses sérieuses ont débuté par la suite, à Los Angeles, où il s’est entrainé avec le célèbre coach des stars NBA, Drew Hanlen. Enfin, pour conclure, il a été invité, au début du mois d’août, au camp « Formula Zero » de Damian Lillard à Portland, à l’issue duquel il a été élu MVP.

« Dame est mon joueur préféré, j’essaye non seulement de modeler mon jeu d’après le sien, mais je me suis aussi renseigné sur la manière dont il aborde le basket en dehors des terrains » expliquait le meneur de 20 ans, à propos de son expérience aux côtés de la superstar des Blazers. « On a beaucoup discuté, il m’a parlé de la ligue, mais aussi de sa carrière et de comment elle a décollé à partir de la case universitaire. C’était génial. C’est comme si j’avais progressé en étant simplement sur place. »

L’été de la maturité ?

En somme, le natif du Missouri n’a pas chômé durant l’été, et a accumulé les expériences enrichissantes pour un joueur qui aspire à devenir professionnel l’été prochain, à la Draft 2023.

Alors que son été 2021 était dédié à retrouver son basket après une saison « freshman » très mitigée, son été 2022, qui a suivi une saison « sophomore » nettement plus réussie, a peut-être finalement été celui de la maturité, à l’aube d’une troisième et très probable dernière saison sur le campus de Chapel Hill.

« Ma plus grosse motivation à titre personnel, c’est simplement de me rappeler d’où je viens. Après ma première année, j’étais au plus bas en ce qui concerne le basket, et ça m’a beaucoup touché » confiait Caleb Love. « Donc ma motivation, c’est de me rappeler à quel point j’ai progressé depuis, et à quel point j’en ai bavé pour en arriver au point où j’en suis actuellement. […] Tout ce que j’ai fait durant cet été, était guidé par un but. Et comme j’ai dit, c’était l’été le plus important et le plus bénéfique de ma vie. J’ai bossé sur tous les domaines dans lesquels je devais progresser. »

La déception de la finale perdue au mois de mars désormais passée, et après un été chargé mais passionnant, qui ferait saliver bon nombre de basketteurs de 20 ans, Caleb Love est maintenant prêt à attaquer la saison 2022/23.

Une saison que ses Tar Heels vont débuter dans la peau du grand favori sur le papier.

« C’est une année majeure. Je le veux. Je le veux vraiment [le titre NCAA]. Quand je repense à notre saison, on a alterné le chaud et le froid toute l’année, puis on a pris feu en mars pendant le tournoi et on a frôlé la consécration. Ça me fait me dire que si on affiche ce niveau de jeu avec constance, tout est possible pour nous » a-t-il ainsi conclu, à juste titre.