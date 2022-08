Euro 2022 | La Bosnie absente pour des raisons financières ?

« Nous lançons un nouvel appel aux autorités pour nous rencontrer. S’ils ne le font pas, le scénario du pire n’est pas exclu. » Tel est l’avertissement lancé par la Fédération bosnienne dans un communiqué. Le scénario du pire ? Ce serait que la sélection nationale ne soit pas en mesure de se rendre à l’Euro en septembre prochain.

L’organisation a en effet reconnu qu’elle était « toujours » en proie à des problèmes financiers causés par des dépenses pour la préparation des équipes nationales et leur participation aux grandes compétitions. Il est notamment question des frais liés aux déplacements de ces équipes.

Selon la Fédération, les autorités locales avaient fait la « promesse » de lui verser un fonds pour la première semaine d’août. « Cela ne s’est pas produit jusqu’à présent, donc, à l’heure actuelle, le départ de l’équipe nationale senior masculine pour le tournoi d’Estonie, qui devrait représenter une partie importante de notre préparation pour les matches de qualification pour la Coupe du monde, ainsi que l’apparition à l’Euro, est un gros point d’interrogation », s’inquiète la Fédération.

Cette dernière, selon Basketnews, a depuis trouvé les fonds nécessaires, avec l’appui de son homologue estonienne visiblement, pour assurer ce déplacement en Estonie où deux matchs amicaux contre l’Estonie et la Belgique sont programmés ce week-end. Mais l’incertitude règne encore pour la suite. Ce qui a le don d’agacer le meilleur joueur de l’équipe, Jusuf Nurkic.

Un « cirque » pour Jusuf Nurkic

« On a beau vouloir que tout ce cirque ne nous perturbe pas, je ne peux pas dire que cela n’est pas le cas. Aujourd’hui, on a soi-disant deux séances d’entraînement, on n’a aucun match de préparation. Je trouve ça honteux », s’insurge ainsi le pivot des Blazers.

Le coéquipier de Damian Lillard dit avoir conscience « des turbulences » susceptibles de survenir encore. « J’espère que cela ne se reproduira pas à l’avenir. Cependant, l’ambiance au sein de l’équipe est géniale, ça nous permet d’avancer », décrit le joueur NBA.

Placée dans le groupe B à l’Euro, la Bosnie est censée se rendre à Cologne pour affronter la France, la Slovénie, la Lituanie, la Hongrie et le pays hôte, l’Allemagne. Fin août, elle doit également affronter la France et le Monténégro dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2023.

« La plus grande question à l’heure actuelle est de savoir si on va y aller ou non. Je serais très heureux si on y allait. Le championnat d’Europe est l’une des plus grandes compétitions où tout le monde peut battre tout le monde. Je crois que l’Euro sera incertain jusqu’à la toute fin. Je n’ai aucun doute sur notre niveau, la seule chose importante est de savoir si on y va », termine le pivot dont la formation, 46e au classement FIBA, n’a jamais fait mieux qu’une 8e place dans ce cadre (1993).

Pré-selection : Miralem Halilovic (Nanterre), Edin Atic (Buducnost), John Roberson (Manisa), Dzanan Musa (Real Madrid), Jusuf Nurkic (Blazers) , Emir Sulejmanovic (Lenovo Tenerife), Luka Garza (free agent), Amar Alibegovic (Cedevita Olimpija), Amar Gegic (Cibona), Kenan Kamenjas (Buducnost), Sani Campara (Split), Ismet Sejfic (Golden Eagle Ylli), Rijad Avdic (WWU Baskets Munster), Adin Vrabac et Ajdin Penava (Mons), Jure Zubac (Inter Bratislava), Haris Delalic (Igokea) , Aleksandar Lazic (Mornar Bar).