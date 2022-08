L’Espagne subit la foudre de Giannis Antetokounmpo en match amical

Giannis Antetokounmpo peut difficilement mieux lancer son été avec la Grèce. Face aux Espagnols, la star des Bucks a en effet réalisé le meilleur match de sa carrière internationale, avec 31 points (11/13 au shoot), 10 rebonds et 3 passes, le tout en seulement 20 minutes.

Les dégâts ont ainsi été à la hauteur de l’attente, dans une salle gonflée par la présence de 15 000 spectateurs.

Face à ça, la Roja n’a pas existé ou presque. Dès le début, Giannis Antetokounmpo a mis la main sur la rencontre, avec sa puissance et son agressivité. La Grèce remporte largement le premier quart-temps (31-13) et met l’Espagne déjà dans les cordes. L’écart sera toujours de quinze points à la pause (50-35).

En seconde période, la Grèce enfonce le clou pour reprendre presque vingt points d’avance. Les Espagnols, privés de Sergio Llull et grâce à leurs remplaçants, réagissent enfin, quand le troisième quart-temps se termine. Sauf que ça ne tient pas, et la Grèce passe un 17-4 pour reprendre ses distances.

Dans les dernières minutes, le MVP 2019 et 2020 conclut l’affaire avec deux paniers, plus un tir primé de Tyler Dorsey. Victoire facile des Grecs donc (86-70) et revanche entre les deux nations programmée demain.