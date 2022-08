Le superyacht pour Tony Parker prêt à prendre le large

« Inifinity Nine », c’est le nom que portera le superyacht de Tony Parker. 9, comme le numéro qu’il a porté durant sa carrière en NBA, à San Antonio et à Charlotte.

C’est aussi le prix, en millions de dollars, qu’il a dû débourser pour s’offrir ce petit bijou.

Délivré le 5 août dernier, le palace flottant, construit par le constructeur AvA Yachts, basé en Turquie, aura de quoi ravir son futur propriétaire. Le superyacht dispose en effet de cinq cabines pour les invités et d’une suite principale de 28 mètres carrés avec un balcon privé, le tout réparti sur quatre ponts. Il y a aussi un salon, une salle de sport et un jacuzzi, le tout étant équipé avec tout le confort moderne.

Niveau structure et performance, la coque est en acier, la superstructure en aluminium et son autonomie atteindrait les 6 000 milles nautiques. Tout est donc prêt pour que l’Infinity Nine reçoive Captain Tony et son équipage !