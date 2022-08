Le SlamBall de retour en 2023 !

C’est Mason Gordon lui-même qui a annoncé le retour du SlamBall pour TMZ Sports. Le SlamBall, c’est ce basket joué sur des trampolines, inventé par Mason Gordon il y a désormais plus de vingt ans.

Depuis quelques années, il avait disparu des radars et comme beaucoup voulaient le voir revenir, son fondateur a décidé de le relancer en 2023.

« Il y a eu toutes sortes de personnes qui ont réclamé le retour du SlamBall », explique-t-il. « Il y a eu le #BringBackSlamBall, qui a été visionné plus de 200 millions de fois depuis un an. Donc, je suis prêt à annoncer que, l’été prochain, en 2023, le SlamBall reviendra, en direct. »

Mais pourquoi ce retour l’année prochaine et pas avant si l’attente était si importante ?

« On a reçu des opportunités, à peu près tous les deux mois, pour faire revenir le SlamBall sous une forme ou une autre. Mes partenaires et moi, on a toujours estimé qu’on ne reviendrait pas avant que les conditions du marché ne soient vraiment optimales. Et là, le marché des sports alternatifs est en feu. »

Mason Gordon pense même que son sport est parfait pour l’époque actuelle, avec des matches de vingt minutes, soit « une demi-heure à la télévision », et pour un public qui aime l’action.