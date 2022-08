Dans la lignée du premier coloris dévoilé pour la Zoom Freak 4, Nike a présenté sa dernière mouture de la chaussure signature de Giannis Antetokounmpo, à dominante violette et rose.

La partie en mesh de la tige est intégralement en violet tandis que le rose apparaît sur les finitions comme les logos du joueur et de la marque à la virgule, et dans le « Swoosh », marbré en rose et noir sur l’empeigne extérieure. La semelle est habillée en noir et blanc, un mariage que l’on retrouve également en marbré au niveau du col.

Encore un peu de patience pour ce qui est de la date de sortie de la Zoom Freak 4.

(Via NiceKicks)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike Lebron 19 Low Witness, par son armure noire teintée de jaune, le 19ème modèle signature du King nous ramène à ses années universitaires, période où Lebron James nous prouvait déjà toute sa domination. Livraison et retour offert.