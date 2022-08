Heureux de retrouver la Serbie, Nikola Jokic vise l’or à l’Euro 2022

Alors que les jeunes Nikola Jovic (Heat) et Aleksej Pokusevski (Thunder) ne pourront pas disputer l’Euro 2022, le taulier Nikola Jokic sera quant à lui présent avec la Serbie. Et le « Joker » apprécie de retrouver la sélection nationale.

« Je me sens bien, comme à chaque fois que je retrouve ces gars, et je viens aussi d’en rencontrer certains », livre-t-il à ce sujet. « Nous nous préparons, nous venons tout juste de commencer et nous verrons jusqu’où nous pourrons aller. »

Depuis sa dernière apparition avec la Serbie, à l’occasion de la Coupe du monde 2019, Nikola Jokic a changé de dimension. Entre temps, il a effectivement été élu MVP à deux reprises en NBA.

« Ça signifie beaucoup pour moi », explique-t-il ainsi, concernant son attachement au maillot serbe. « J’en ai parlé avec ma famille et c’est un sentiment totalement différent quand vous jouez pour l’équipe nationale. Lorsque je suis arrivé ici, je me suis senti différent de quand je vais à Denver. »

Premier objectif : les éliminatoires de la Coupe du monde

Pour la première fois de sa carrière, Nikola Jokic s’apprête donc à disputer un championnat d’Europe, après avoir participé aux Jeux olympiques 2016 (9.1 points, 6.0 rebonds, 2.4 passes et 1.5 interception de moyenne) puis à la Coupe du monde 2019 (11.5 points, 7.5 rebonds et 4.8 passes de moyenne).

Malgré une concurrence féroce, la troupe de Svetislav Pesic sera d’ailleurs l’une des favorites au sacre final. Mais le « Joker » tient déjà à se concentrer sur les éliminatoires de la Coupe du monde 2023, car son pays ne se trouve pas dans une position idéale.

« Il y aura d’abord les éliminatoires de la Coupe du monde, où l’objectif sera d’aider la Serbie à se qualifier », rappelle le pivot des Nuggets. « Ce n’est pas une tâche facile. Les éliminatoires de la Coupe du monde sont importants. Ensuite, nous pourrons parler de l’Euro. »

Au second tour de cette phase de qualifications pour le Mondial, la Serbie (5 points) se classe à l’avant-dernière place du groupe I, derrière la Grèce (7 points), la Lettonie (7 points), la Turquie (6 points) et la Belgique (6 points), mais devant la Grande-Bretagne (5 points).

Chaque équipe a encore six matchs à jouer et les trois mieux classées se qualifieront pour la Coupe du monde, qui aura lieu dans un an en Indonésie, au Japon et aux Philippines. Autant dire que les Serbes, renforcés exceptionnellement par Nikola Jokic car son calendrier le permet, n’auront pas le droit à l’erreur à la fin du mois.

D’abord à domicile, contre la Grèce de Giannis Antetokounmpo (25 août), puis en déplacement, contre la Turquie (28 août).

Une médaille d’or ou rien à l’Euro

Ensuite, les « Aigles » pourront se tourner vers leur Euro (du 1er au 18 septembre), qu’ils débuteront dans la poule D (à Prague). Ils y affronteront Israël, la République tchèque, la Pologne, la Finlande ainsi que les Pays-Bas, et les quatre meilleures nations du groupe valideront leur ticket pour la phase finale (à Berlin).

« Nous visons le titre, mais nous devons prendre les choses au jour le jour, nous entraîner et ne pas nous précipiter. Nous devons être prudents », prévient Nikola Jokic. « Mais nous ne nous contenterons pas de jouer au basket. Nous n’aimons pas juste le sport et le basket. Nous aimons et voulons des victoires, ainsi que des médailles. »

Un Nikola Jokic désireux de gagner cette année son premier titre international avec la Serbie, lui qui compte déjà une médaille d’argent olympique à son actif (2016).