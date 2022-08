Vincent Collet sur Joel Embiid : « Je ne vois pas pourquoi je ne le sélectionnerais pas »

Le feuilleton « Joel Embiid en Équipe de France » se poursuit. Après Moustapha Fall et Rudy Gobert, qui se sont tous les deux prononcés en faveur d’une arrivée du pivot des Sixers chez les Bleus, c’est désormais au tour de Vincent Collet de donner son avis sur cette possibilité.

Et pour le sélectionneur tricolore, pourtant fourni au poste 5, il n’y a visiblement aucun doute à avoir quand il est question d’un joueur de calibre MVP.

« Quand il sera complètement sélectionnable, je ne vois pas pourquoi je ne le sélectionnerais pas », répond-il ainsi, en conférence de presse. « On a toujours pris les meilleurs joueurs et je considère qu’à partir du moment où il est sélectionnable, il fait partie de cette catégorie. »

Depuis vendredi, les joueurs de l’Équipe de France se sont réunis en région parisienne afin de lancer leur stage de préparation à l’Euro 2022.

Trop juste physiquement et administrativement, Joel Embiid n’est pas de la partie et on ne pourra donc pas le voir porter le maillot des Bleus avant la Coupe du monde 2023, si ce n’est les Jeux olympiques de Paris 2024.

« Il aurait souhaité jouer cet été », admet cependant Boris Diaw, le manager général de la Team France Basket, qui avoue aussi être en contact avec le Camerounais de naissance. « S’il avait été sélectionnable et pas blessé, on se serait posé la question. »

Autant dire que la porte est aujourd’hui grande ouverte pour une arrivée de Joel Embiid en Équipe de France. Mais pour la valider, il faudra d’abord que le néo-naturalisé Français obtienne une licence de la part de la FIBA.