Avant de rejoindre Chicago, DeMar DeRozan a beaucoup douté

Invité du podcast de Draymond Green, où il est notamment revenu sur le moment où il a refusé de rejoindre les Warriors à l’été 2021, DeMar DeRozan a également évoqué les difficultés par lesquelles il est passé, il y a un an. Difficultés qui se sont surtout manifestées sur le plan mental.

À cette époque, l’arrière/ailier de bientôt 33 ans (le 7 août prochain) se trouvait en fin de contrat avec les Spurs et il était donc libre de signer où bon lui semble. Mais cette free agency n’a rien eu de tranquille à ses yeux…

« Ça ne s’est pas déroulé comme prévu », se souvient-il à ce sujet. « Ça m’a tellement fait douter et ça m’a provoqué des pensées négatives, car j’ai commencé à me poser des questions comme : ‘Où vais-je aller maintenant ? Quel joueur vais-je devenir ?’. »

En effet, DeMar DeRozan a longtemps été mentionné du côté des Lakers à l’été 2021. Sauf que la franchise californienne lui a préféré Russell Westbrook, pour les résultats que l’on connaît, plongeant l’ancien joueur de Toronto et de San Antonio en plein doute. Alors que la free agency était bien entamée…

« Les gros noms signent toujours lors du premier ou deuxième jour », précise-t-il ensuite. « Je pense que j’ai eu quelques jours de free agency avec des interrogations. Allais-je signer quelque part pour un contrat d’un an ? Allais-je signer au minimum ? Ça m’a mis dans un sale état d’esprit, honnêtement. Je me rappelle que je n’ai pas quitté ma chambre pendant trois ou quatre jours. Je n’ai pas vu le soleil. J’étais déprimé, car je ne savais pas ce qui allait se passer. Ça ne s’est pas fait à Los Angeles, puis là tu vois les autres joueurs signer et je me demandais ce que j’allais faire. Mais il y a eu des moments où je n’en avais pas la moindre idée. »

Puis le vent a tourné, à « Windy City »…

Finalement, ce sont les Bulls qui ont récupéré DeMar DeRozan, concluant un « sign-and-trade » avec les Spurs (pour Thaddeus Young, Al-Farouq Aminu et des tours de Draft). Au grand bonheur du All-Star, revanchard.

« Quand le deal avec Chicago est arrivé et que j’ai fait en sorte qu’il se produise, c’était un tel soulagement », poursuit-il ainsi. « Mais en même temps, ça m’a mis en colère et dans un état d’esprit très frustrant. En mode : ‘J’emmerde tout ça’. Car je vais détruire tout ce qui se dit sur moi. Je ne vais pas parler, juste travailler dur et prouver, non seulement pour moi mais aussi pour tous ceux qui ont déjà douté ou été exclus. Toute ma carrière a reposé là-dessus, mais je ne me suis jamais laissé abattre. Ça m’a atteint, mais je me suis relevé. Donc le fait d’aller à Chicago, je me suis dit que c’était une nouvelle opportunité et que je vais en tirer le meilleur, à tous les égards. »

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que DeMar DeRozan a parfaitement rebondi à Chicago après son début d’épisode dépressif, puisqu’il a réalisé la meilleure saison de sa carrière à titre individuel, avec 27.9 points, 5.2 rebonds et 4.9 passes décisives de moyenne (à 50% aux tirs, 35% à 3-pts et 88% aux lancers-francs).

Mieux encore : « Deebo » a logiquement été retenu dans la « All-NBA Second Team » et il a surtout aidé les Bulls à retrouver les playoffs. Une première pour eux depuis 2017.