Coupe du monde 2023 | Karl-Anthony Towns et Al Horford dans la pré-sélection dominicaine

Actuellement, la République dominicaine est quatrième de son groupe de qualification pour la Coupe du monde 2023. Et pour les deux prochains matches, l’équipe nationale annonce du lourd.

En effet, une pré-sélection de 25 joueurs a été dévoilée pour la prochaine fenêtre de qualification. Parmi eux, trois viennent de la NBA : Al Horford, Karl-Anthony Towns et Chris Duarte.

Rien n’est encore certain et il faudra donc attendre les 25 et 29 août, face au Panama puis contre le Venezuela, pour bien confirmer la présence des deux intérieurs et de l’arrière d’Indiana sur les parquets.

Mais c’est peut-être un signe que si la République dominicaine valide son billet pour la Coupe du monde l’année prochaine, on pourrait y retrouver ce trio.

Ce serait un événement pour le All-Star des Wolves, jamais aperçu en grande compétition avec son équipe nationale, alors que l’intérieur de Boston a souvent porté le maillot dominicain en début de carrière.