Le premier trailer de NBA 2K23 est sorti

Comme chaque année, la période creuse de juillet/août permet à 2K Sports de dévoiler les premières infos du prochain opus de son jeu vidéo NBA 2K.

Justement, le premier trailer de l’édition 2K23 vient de sortir et, pendant un peu plus d’une minute, on en découvre davantage sur l’aspect visuel du jeu. Les principales superstars de la ligue sont d’ailleurs de sortie, à l’image de LeBron James, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic ou encore Ja Morant. Devin Booker, qui figure en couverture de l’édition standard, est lui aussi très présent.

Pour rappel, NBA 2K23 est actuellement disponible à la pré-commande et il sortira à partir du 9 septembre. Il se déclinera en cinq éditions, l’une d’elles mettant d’ailleurs à l’honneur Michael Jordan, pour des prix oscillant entre 59.99 euros et 149.99 euros.