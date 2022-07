Chez des Wolves ambitieux, Wendell Moore Jr. veut apporter sa pierre à l’édifice

Choisi là où la plupart des projections pré-Draft l’imaginaient, c’est-à-dire à la fin du premier tour, en 26e position, Wendell Moore Jr. va débuter sa carrière professionnelle dans un contexte particulier. Initialement sélectionné par les Mavericks, qui en réalité faisaient ce choix pour les Rockets puisque le 26e choix de la Draft a atterri à Houston dans le cadre du transfert de Christian Wood, l’ancien Blue Devil a ensuite pris la direction de Minnesota.

Une équipe des Wolves qui sort d’une saison 2021/22 réussie, marquée par un retour en playoffs, et qui s’est considérablement renforcée durant l’été avec l’arrivée de Rudy Gobert. Le club de Minneapolis vise grand pour l’exercice 2022/23, et à l’inverse d’un grand nombre de ses camarades de la promotion 2022, Wendell Moore Jr. va donc être un rookie dans une franchise qui devrait se mêler à la course aux playoffs.

Pas un rookie comme les autres

Habituellement, un tel contexte est souvent synonyme de couveuse pour les rookies, qui doivent prendre leur mal en patience dans un club qui a d’autres priorités que de former ses jeunes. Mais l’ailier de 21 ans n’est pas vraiment un rookie comme les autres.

Après trois saisons à Duke, dont une année « junior » particulièrement réussie (13.4 points, 5.3 rebonds, 4.4 passes), le natif de Virginie est un joueur développé, dont la marge de progression est faible mais qui présente des certitudes, transposables dès le premier jour en NBA.

« L’an dernier, je pense que j’avais simplement beaucoup plus confiance en mon jeu » confiait Wendell Moore Jr, qui a connu une progression importante entre sa deuxième et troisième saison NCAA. « J’ai trouvé mon rythme, le jeu a commencé à être plus facile à appréhender sur le terrain. »

À la faveur d’un parcours universitaire « long », à une époque où les jeunes vedettes de la ligue sont des « one-and-done », Wendell Moore Jr. a ainsi pris le temps de parfaire son jeu avant de faire le grand saut.

« Role player » exemplaire à Duke, il est donc parfaitement paré à conserver ce rôle chez les « grands ».

« Je pense que je peux tout faire sur un terrain, et que je peux jouer avec n’importe qui » a-t-il déclaré le mois dernier, lors de la conférence de presse d’introduction des rookies des Wolves. « Surtout, j’espère apporter ma mentalité de gagnant. Le groupe en place est déjà talentueux, je suis simplement là pour filer un coup de main pour contribuer à gagner des matches. »

Complément idéal à Paolo Banchero et AJ Griffin la saison dernière, l’ailier devra trouver sa place la saison prochaine, aux côtés de scoreurs accomplis tels que Karl-Anthony Towns, D’Angelo Russell et Anthony Edwards.

Pour Chris Finch, aucune inquiétude puisque Wendell Moore Jr. est précisément le type de joueur dont la production est bonifiée par la présence de meilleurs coéquipiers autour de lui, du moins en attaque. « Certains joueurs sont plus efficaces quand ils jouent aux côtés de joueurs meilleurs qu’eux. Car ce qu’ils font sur un terrain, ça n’apparait pas sur la feuille de stats, ils bouchent les trous » jugeait le coach des Wolves.