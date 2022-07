Euro 2022 | La Croatie compte sur Bojan Bogdanovic, Dario Saric et Ivica Zubac

Il y a 30 ans, la Croatie décrochait une médaille d’argent aux J.O. de Barcelone, contre la mythique « Dream Team » américaine. Depuis, elle n’a jamais fait mieux en compétition internationale, malgré des effectifs souvent séduisants sur le papier.

Cette année, à l’Euro 2022, ce sera toujours le cas, puisque le sélectionneur Damir Mulaomerovic a dévoilé une pré-sélection de 24 joueurs pour le tournoi, qu’il faudra ensuite réduire pour composer une liste finale de 12 éléments. À l’intérieur de celle-ci, on retrouve en tout cas trois « NBAers » de qualité : Bojan Bogdanovic (Jazz), Dario Saric (Suns) et Ivica Zubac (Clippers). Ensemble, ils devraient former un « front court » de choix pour les « Kockasti ».

Autour d’eux, il y a quelques noms bien connus des amateurs de NBA et d’Euroligue, comme Mario Hezonja, Dragan Bender, Ante Zizic ou encore Krunoslav Simon. Sans oublier le meneur Jaleen Smith, en passe d’obtenir la nationalité croate pour épauler Hezonja dans le « back court ».

Pour rappel, la Croatie se trouvera dans le groupe C au prochain EuroBasket, avec l’Italie, la Grèce, la Grande-Bretagne, l’Ukraine et l’Estonie. Elle est donc armée pour se hisser à l’une des quatre premières places et ainsi franchir le cap de cette phase de poules (à Milan), pour atteindre ensuite la phase à élimination directe (à Berlin).

Pour autant, n’oublions pas non plus que les joueurs croates ont connu plusieurs désillusions ces dernières années, eux qui ne se sont même pas qualifiés pour la Coupe du Monde 2019 puis les Jeux Olympiques 2020. Surtout, ils viennent déjà d’être éliminés de la course au Mondial 2023…

La pré-sélection complète

— Dragan Bender, Bojan Bogdanovic (Jazz), Dario Dreznjak (Zadar), Mateo Dreznjak (SC Derby), Goran Filipovic (Cedevita), Lovro Gnjidic (Cedevita), Mario Hezonja (Real Madrid), Pavle Marcinkovic (Zadar), Karlo Matkovic (Cedevita), Dominik Mavra (Zadar), Toni Nakic (Rio Breogan), Toni Perkovic (Split), Roko Prkacin (Girona), Kresimir Radovcic (Cibona), Ivan Ramljak (Slask Wroclaw), Roko Rogic (Cantu), Matej Rudan (Mega MIS), Zeljko Sakic (Lietkabelis), Dario Saric (Suns), Krunoslav Simon, Sven Smailagic (Nevezis), Jaleen Smith (Alba Berlin), Ante Zizic (Anadolu Efes), Ivica Zubac (Clippers).

Crédit photo : FIBA.com