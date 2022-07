Le Magic veut s’inspirer des Warriors pour construire son collectif autour de Paolo Banchero

Il n’a joué que deux matches à Las Vegas, mais avec 20 points, 6 passes et 5 rebonds de moyenne, Paolo Banchero a montré de quoi il était capable. Le Magic l’a donc mis au frigo rapidement, avant de le ressortir à la rentrée.

Même s’il n’est pas resté longtemps sur les parquets pour la Summer League, le premier choix de la Draft avait reçu le soutien de ses futurs coéquipiers. Jalen Suggs, Cole Anthony ou encore Jonathan Isaac et Markelle Fultz, sans oublier Gary Harris, étaient tous là pour venir le voir en action.

« J’ai envoyé un texto à tous les joueurs pour dire à quel point il est unique », raconte le coach Jamahl Mosley, à ESPN, qui voulait organiser un repas avec le groupe à Las Vegas. « Et les joueurs étaient d’accord avec cette idée et m’ont dit qu’ils seraient là, le 7 juillet, pour le premier match. On sait que dans les équipes, certains sont présents, d’autres absents, mais les avoir ensemble, à rire, à parler, c’était spécial pour moi. Nos joueurs sont très proches. »

Ce rassemblement autour du rookie d’Orlando est un symbole de l’avenir que veut construire la franchise. Il va devenir le visage de l’équipe mais ne doit pas assumer, à lui seul, toutes les charges.

« Je crois vraiment qu’on va le faire collectivement », précise Jamahl Mosley. « Regardez les Warriors, regardez les Bucks ou les Grizzlies. Il y a du collectif dans la manière dont ils le font. Un joueur prendra la parole à certains moments, mais d’autres demanderont des comptes. L’équipe va se dessiner ainsi : chaque joueur aura un certain poids, une voix pour le leadership, certains soirs. »

Le coach du Magic prend exemple sur le fonctionnement des champions en titre, avec le partage des rôles entre les cadres.

« Il suffit de voir Draymond Green, qui parle tellement. Il est celui qui rassemble l’équipe ensemble. Stephen Curry, lui, ne parle que très peu, mais quand il le fait, ça prend du volume. On veut construire un schéma semblable, avec une telle alchimie. »