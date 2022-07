Cette saison, sept équipes se sont mises dans le rouge et ont dû s’acquitter de la « luxury tax ». Il s’agit des Warriors, des Clippers, des Nets, des Bucks, des Lakers, du Jazz et des Sixers. Que des candidats au titre, prêts à payer cet impôt pour parvenir à leurs fins.

À l’arrivée, la NBA a ainsi récolté plus de 480 millions de dollars (482 923 376 dollars, pour être précis), et comme le stipule le règlement, cet argent est ensuite partagé à parts égales entre la NBA et les franchises les plus « sages ». Celles qui sont restés en-dessous de la « luxury tax ».

Forcément, elles sont au nombre de 23, et selon le Bleacher Report, elles vont recevoir chacune environ 10.5 millions de dollars. Ce n’est évidemment pas négligeable, surtout après deux saisons marquées par le Covid-19 et des rentrées moindres au niveau de la billetterie.

La saison prochaine, le plafond de la « luxury tax » est à 150 millions de dollars, et déjà dix franchises le dépassent…

LEXIQUE

– Luxury tax : en NBA, le salary cap n’est pas strict, et la NBA autorise les franchises les plus riches à dépasser le seuil fixé avec une marge de tolérance d’environ 20%. En l’occurrence, l’an prochain, les franchises auraient normalement pu dépenser jusqu’à 136 millions de dollars. Ensuite, pour chaque dollar dépensé au-dessus de ce plafond, les franchises doivent verser la « luxury tax » à la NBA. Une sorte d’impôt qui peut coûter très cher, et les candidats au titre paient généralement chaque année plusieurs dizaines de millions de dollars. Une somme reversée ensuite aux franchises, bonnes élèves, qui n’ont pas payé la « luxury tax ».