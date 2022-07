Will Hardy toujours dans le flou à Utah

En octobre 2020, Stephen Silas signait à Houston. Le nouveau coach, pour sa première expérience sur un banc, pensait pouvoir compter sur Russell Westbrook et James Harden. Finalement, en quelques semaines, et à la surprise générale, il allait perdre les deux All-Stars…

C’est un peu le même scénario qui se profile pour Will Hardy à Utah. Même si le nouvel entraîneur du Jazz savait, en arrivant, que la franchise allait sans doute casser le duo Donovan Mitchell – Rudy Gobert, au moment de sa signature, les deux étaient encore dans le groupe.

Quelques jours après sa signature, le second est parti à Minnesota quand le premier est en instance de départ, notamment du côté de New York. Il se pourrait même qu’un grand nettoyage soit fait. Pas facile pour le coach de 34 ans, le plus jeune de la ligue.

« Quand on est en NBA depuis un moment, on est conscient que les changements arrivent et que tout le monde va en faire partie », explique l’ancien assistant des Spurs et des Celtics pour The Athletic. « Donc je ne suis pas encore entré dans la partie basket. Je travaille surtout avec les dirigeants. Mon boulot, c’est d’être souple, peu importe la situation. Donc, pour l’instant, je fais avec l’effectif en place. »

Bien malin celui qui peut dire à quoi ressemblera l’effectif du Jazz lors du training camp ou pour les premiers matches de la saison régulière. En attendant, il faut tout de même nouer des liens.

« Les conversations avec les joueurs ont été excellentes », assure Hardy. « J’ai parlé avec tous les joueurs, et à certains en tête à tête. Je veux qu’on se connaisse humainement avant de travailler ensemble. Je veux qu’on développe une confiance mutuelle, un environnement sincère. Je n’aime pas les tests, les messages codés ou cachés. On se dit les choses en face. »

Si Will Hardy ne cache pas son enthousiasme, il sait aussi que c’est le flou total qui entoure actuellement la franchise de Salt Lake City.

« Ces journées ont été plus bruyantes que stressantes. Il y a beaucoup de choses à encaisser, de gens à qui parler. Je suis encore dans la transition, mais je suis reconnaissant d’avoir cette opportunité. On entre dans le dur là. On a énormément de travail devant nous. »