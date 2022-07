Les Knicks ont de la concurrence sur le dossier Donovan Mitchell

Même si les Knicks sont les favoris pour recruter Donovan Mitchell, la situation reste bloquée par les exigences du Jazz, et d’autres formations se seraient placées sur le dossier. Selon The Athletic, au moins six franchises seraient intéressées par ses services, et outre le Heat, il y aurait les Wizards, les Raptors, les Hawks, les Kings et les Hornets.

Comme Washington possède déjà Bradley Beal et que les Hawks ont monté la paire Young-Murray, on voit mal Donovan Mitchell les rejoindre. À Miami, il y a de la place mais il faudra sacrifier un ou deux joueurs majeurs, et plusieurs premiers tours de Draft. À Toronto, on sait que Scottie Barnes est intouchable, mais Donovan Mitchell serait une recrue de choix aux côtés de Fred VanVleet. Les Raptors ont tout ce qu’il faut pour contenter le Jazz, et Mitchell pourrait même débarquer en compagnie de Bojan Bogdanovic, un joueur qui plaît à Toronto.

À Sacramento, Kevin Huerter et Malik Monk, voire Davion Mitchell, devaient se partager les minutes sur le poste 2, et la venue de Donovan Mitchell serait forcément un gros upgrade. Reste voir ce que les Kings seraient disposés à offrir en échange, et si le All-Star du Jazz se voit dans une franchise qui n’a plus joué en playoffs depuis 2006…

Enfin, il y a cette piste Charlotte pour former un duo de choc avec LaMelo Ball. Les Hornets n’ont encore pas touché à leur effectif, mais ont-ils des éléments pour satisfaire le Jazz ?

Autant de pistes intéressantes que les dirigeants du Jazz pourront étudier en août. Sans se presser. Et peut-être qu’il ne s’agit que de pistes pour inciter les Knicks à agir vite.