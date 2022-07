God Shammgod, témoin privilégié de l’éclosion de Jalen Brunson

Après une saison très décevante, les Knicks ont mis la main sur Jalen Brunson afin d’essayer d’équilibrer leurs forces, et s’offrir une colonne vertébrale Brunson-Barrett-Randle en mesure de hisser la formation de Tom Thibodeau vers le haut.

Pour l’arracher aux Mavericks, la franchise new-yorkaise a cassé sa tirelire avec 104 millions de dollars sur quatre ans, alors même que Jalen Brunson n’a réellement explosé qu’en fin de saison. Pour God Shammgod, ancienne légende des playgrounds aujourd’hui assistant aux Mavericks en charge du développement des joueurs, les Knicks ont fait une bonne affaire, à tout point de vue.

« Pour moi, ils prennent un super meneur de jeu, un super leader, et une super personne. Une personne capable de marquer des points, de diriger l’équipe et, surtout, une personne cohérente au quotidien », a-t-il déclaré au New York Post après avoir travaillé avec Jalen Brunson ces trois dernières années. « Ils récupèrent quelqu’un de fiable au quotidien. Et dans la vie, pas seulement dans le basket, pour moi il n’y a rien de plus important. Chaque jour, son énergie sera la même, chaque jour il viendra avec la bonne attitude, l’envie de travailler. Ça peut sembler basique pour les gens, mais c’est difficile d’avoir une personne sur laquelle on peut compter tous les jours et qui restera la même. Je ne dis pas qu’il n’y aura que des bons jours, ou pas des jours meilleurs que d’autres, mais en ce qui le concerne personnellement, il restera toujours la même personne chaque jour. Et c’est un joueur de basket intelligent, qui travaille dur et qui fait ce qu’il faut ».

Le profil qui plaira aux fans

Originaire de New York, God Shammgod connaît l’environnement des Knicks, la pression qui y règne et les qualités nécessaires pour y réussir. Pour lui, Jalen Brunson ne vient pas à New York pour flamber au niveau extrasportif, mais bien pour passer un cap après avoir progressé de façon constante à Dallas ces quatre dernières années.

À ses côtés, il pourra notamment compter sur son père, Rick Brunson, nouvel assistant des Knicks, pour l’encadrer.

« Ce n’est pas une personne qui est là pour la vie nocturne, c’est un bon garçon, c’est un bon être humain. Il aime l’entraînement, vraiment. Il ne va pas aller à New York et devenir quelqu’un de totalement différent. Ce n’est pas une personne qui traîne jusqu’à 4-5h du matin, ce genre de choses. Il va à New York pour être le meneur de jeu des New York Knicks, et c’est comme ça qu’il va l’aborder chaque jour », a-t-il ajouté. « Je suis de New York, donc je sais que les fans n’aiment rien de plus qu’un joueur constant et régulier. Tant que vous travaillez dur, les fans vont vous donner la même énergie. Et son père est assistant là-bas. Son père et sa famille ont fait un excellent travail avec lui, en l’aidant à devenir l’homme qu’il est aujourd’hui. Je ne pense pas qu’il aura des problèmes avec les fans, et je pense que les fans vont apprécier ce qu’il apporte chaque jour ».