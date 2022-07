Pour le père de Klay Thompson, les Warriors ciblent les Bulls de Michael Jordan

Jusqu’où peuvent aller ces Warriors à l’avenir ? Déjà assurés d’hériter du statut de « Dynastie » à la fin de leurs carrières respectives, Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, principaux artisans de la domination de la franchise d’Oakland ces sept dernières années, ont encore quelques belles années devant eux et leur soif de victoire est loin d’être rassasiée.

Double champion NBA en 1987 et 1988 avec les Lakers, Mychal Thompson, le père de Klay, est persuadé que les Warriors et leur noyau dur ont encore faim. Mieux, ils viseraient en interne les six bagues pour arriver au rang de la légende, Michael Jordan, qui a remporté six titres avec les Bulls.

« Ils ne seront pas rassasiés », a-t-il déclaré. « Vous avez trois compétiteurs qui mènent la danse avec Draymond Green, Steph Curry et Klay Thompson. Ils ont quatre titres, mais vous savez qu’ils veulent arriver à cinq, puis à six. Je peux vous le garantir. Ils ne le diront pas publiquement, mais je peux vous garantir qu’ils se disent sans doute : ‘Les gars, si on pouvait simplement s’aligner sur Michael Jordan et Scottie Pippen, ce serait génial’. »

« Je suis sûr que les Warriors se disent : ‘Allons jusqu’à six. Essayons d’égaler Jordan »

La perspective d’égaler une telle référence pourrait en effet être une grande source de motivation, même si Michael Jordan, à l’esprit de compétition encore intact, pourra rétorquer au trio qu’il a remporté les six Finals qu’il a disputées, contrairement aux Warriors. Parvenir à six titres resterait malgré tout un sacré exploit.

« On peut oublier Bill Russell. Personne n’arrivera jamais à 11 titres. Mais six est le prochain standard, et je suis sûr que les Warriors se disent : ‘Allons jusqu’à six. Essayons d’égaler Jordan’ », a poursuivi Mychal Thompson.

Au-delà de l’aspect santé, qui a beaucoup coûté à Golden State sur les dernières années, il faudra réussir la transition avec la nouvelle génération, ce que le « front office » de la franchise a commencé à faire en mettant en avant le tandem Poole-Wiggins, mais aussi le trio Moody-Kuminga-Wiseman.

Tant que le trio Curry-Thompson-Green sera en jambes, les Warriors auront une chance.

« Ils vont être très motivés et je pense qu’ils vont redevenir les favoris parce qu’il y a des jeunes qui arrivent derrière eux et qui sont prêts à passer à l’étape suivante. Ça va être difficile, mais les Warriors sont tout à fait capables de gagner à nouveau », a conclu Mychal Thompson.