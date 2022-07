Lonnie Walker IV prêt à relever le défi des Lakers

L’heure était venue de tourner la page et d’ouvrir un nouveau chapitre pour Lonnie Walker IV. Après quatre saisons passées à San Antonio pour une progression assez linéaire, l’arrière a fait le choix de rejoindre les Lakers lors de la free agency, pour prendre la suite de Malik Monk, parti aux Kings.

Même s’il a été tenté de repartir dans un environnement qu’il connaît par coeur, il ne se voyait pas dans un projet de reconstruction, notamment suite au départ de Dejounte Murray.

« Tout ce que je connais, c’est l’organisation des Spurs, et au début de l’intersaison, j’ai évidemment pensé à revenir dans l’environnement dans lequel j’étais à l’aise. C’était quelque chose que j’avais en tête au début », a-t-il confié. « Mais avec le départ de Dejounte et le fait qu’ils essaient de repartir à zéro, ça donnait l’impression que je ne faisais pas partie de cette orientation. C’est très bien et je suis prêt à continuer de m’améliorer ».

Une expérience formatrice aux Spurs

Même s’il n’a signé qu’un contrat d’un an, Lonnie Walker IV a une formidable opportunité devant lui au sein d’une franchise historique, la plus titrée de l’histoire de la ligue, à égalité avec les Celtics (17 titres chacune).

Il se sent prêt, comme si ses années aux Spurs l’avaient préparé pour ce défi.

« Tout d’abord, avec coach Pop, il a toujours été question de professionnalisme. S’entraîner et ne pas rendre le jeu trop complexe, pas trop compliqué. Avec les Spurs, on vivait selon trois principes : une demi-seconde pour prendre un tir, aller au drive ou faire une passe. Il faut être le plus efficace possible. En passant aux Lakers, je pense pouvoir continuer à suivre ces mêmes principes. Il faut être prêt à shooter, à passer ou à aller au lay-up. »

L’objectif pour lui va désormais être de s’intégrer à l’effectif des Lakers d’abord, puis de continuer à progresser ensuite. Son adresse à 3-points devrait être l’un de ses axes de progression cet été, lui qui reste sur sa pire saison en la matière (31.4% d’adresse contre 34.3% en carrière.