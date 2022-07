Wilson Chandler, futur dirigeant chez les Wolves ?

Joueur solide et efficace pour ses premières saisons dans la ligue, à New York et Denver, Wilson Chandler a disparu des radars NBA depuis la pandémie de Covid-19.

Suspendu 25 matches, avant le début de saison régulière 2019/20, pour avoir été contrôlé positif à une hormone de croissance, il avait ensuite refusé de rejoindre la « bulle », avant finalement de s’envoler vers la Chine.

Depuis, c’est le silence radio et HoopsHype nous informe que des contacts entre les Wolves et le joueur ont été établis. Non pas pour signer l’ailier dans le groupe, mais pour en faire un dirigeant.

Il faut dire que le nouveau président de la franchise de Minneapolis, Tim Connelly, connaît bien Chandler (35 ans), puisque les deux hommes ont travaillé ensemble à Denver entre 2013 et 2018. C’est donc l’ancien GM de Denver qui avait offert un contrat de quatre saisons et 46 millions de dollars à l’ancien des Nets en 2015.