Rudy Gobert : « À l’Euro, on visera clairement la médaille d’or »

Dans une semaine, les 17 joueurs français pré-sélectionnés par Vincent Collet se rassembleront à l’INSEP, pour démarrer leur préparation à l’Euro 2022 (1er au 18 septembre).

Une compétition qui s’annonce d’ailleurs assez particulière pour Rudy Gobert car son statut en NBA et son vécu en sélection en font le nouveau patron naturel et légitime des Bleus, en l’absence de Nicolas Batum et Nando De Colo.

Un costume que le pivot de 30 ans se dit prêt à enfiler, même s’il ne sera jamais du genre à tirer la couverture à lui…

« Je ne dirai jamais que c’est mon équipe », explique-il à ce sujet, dans les colonnes de Ouest-France. « Là, j’ai 30 ans, je suis clairement un des anciens. Le groupe est composé de gars qui s’entendent très bien, qui sont tous déterminés et qui prennent du plaisir à jouer ensemble. C’est ça qui compte pour le bien de l’équipe. Me concernant, mon but est de montrer l’exemple et motiver les autres. Comme je le dis souvent, je veux être le meilleur Rudy possible. Sur et en dehors du terrain. »

En bon capitaine et leader de vestiaire, Rudy Gobert s’est aussi exprimé sur l’objectif de l’Équipe de France pour ce prochain Eurobasket, disputé dans quatre pays (Allemagne, Géorgie, Italie et République tchèque).

Un objectif plutôt clair dans sa tête.

« Il reste l’envie d’aller chercher plus haut », avoue d’abord le nouveau joueur des Wolves. « À l’Euro, on visera clairement la médaille d’or. C’est notre objectif. Ces dernières saisons, on a fait de très belles compétitions. On a eu du bronze et de l’argent, mais on n’a toujours pas eu d’or ! »

Un statut de favori à assumer

Médaillé de bronze au Mondial 2014, à l’Euro 2015 et au Mondial 2019, puis médaillé d’argent aux Jeux Olympiques 2021, Rudy Gobert est donc prêt à décrocher (enfin) le plus beau des métaux à l’Euro 2022. Pour ce qui sera (déjà) sa sixième compétition internationale avec les Bleus.

Rien d’impossible pour son pays, qui comptera assurément parmi les prétendants au titre, avec la Serbie et la Slovénie. Alors que la Grèce, l’Espagne et la Lituanie seront également des nations à surveiller…

« Je ne sais pas », répond toutefois Rudy Gobert, quand on lui demande si la France fait partie des équipes favorites pour le sacre. « En revanche, je sais que nous avons une équipe talentueuse. Mais d’autres en ont autant, voire plus que nous. La compétition s’annonce donc très relevée et ce sera à nous de faire nos preuves. »

Pour rappel, en phase de poules, les hommes de Vincent Collet se trouveront dans le groupe B (à Cologne), en compagnie de la Slovénie (tenante du titre), de la Lituanie, de l’Allemagne, de la Bosnie et de la Hongrie. Les quatre meilleures équipes de cette poule se qualifieront ensuite pour la phase finale (à Berlin).