Comment Grant Williams s’est fait violence pour s’imposer à Boston

Cette saison, Grant Williams a été le sixième homme des Celtics, le remplaçant le plus utilisé par Ime Udoka. Avec ses points, son shoot extérieur et son apport en défense, il a été essentiel dans le parcours de Boston, finaliste contre Golden State.

Pour sa troisième saison, il a réalisé son meilleur exercice et a presque touché au but qu’il s’était fixé lors de ses premiers jours à Boston, après sa Draft. C’est ce qu’il avait dit au GM de l’époque, Danny Ainge.

« Je savais que, depuis toujours, mon but, ce n’était pas d’être MVP ou autre chose, mais c’était cette 18e bannière de champion pour la franchise », raconte l’intérieur à The Athletic. « C’est quelque chose qu’on a compris, lui et moi, je pense. C’était ma façon d’entrer dans l’histoire de la franchise. »

« Il faut prouver au coach que tu mérites d’être sur le parquet, à tes coéquipiers aussi »

Sauf qu’après ces mots de 2019, la trajectoire de Grant Williams n’a pas été linéaire. Rookie, dans la « bulle », il avait montré de belles choses en playoffs, face à Toronto et Miami, sur de courtes séquences. Mais il n’a pas véritablement confirmé dans la foulée, en arrivant hors de forme en présaison et en manquant d’intensité.

« Je me souviens l’avoir mis au défi, en lui demandant s’il avait bien saisi qu’il fallait faire cela tous les jours », explique Danny Ainge. « Il faut le prouver au quotidien. On ne peut pas se relâcher et penser que c’est terminé. Il faut bosser, bosser et encore bosser. Il faut prouver au coach que tu mérites d’être sur le parquet, à tes coéquipiers aussi, pour qu’ils aient confiance en toi quand tu as la balle dans les mains. C’est à partir de ce moment que j’ai compris qu’il avait élevé son niveau d’implication, de travail pour sa deuxième année. »



Même après sa deuxième année et une place plus affirmée sur le banc, rien n’était encore acquis. Danny Ainge, avant son départ de la franchise, lui avait glissé qu’il n’était « pas encore assez bon ». L’arrivée d’Ime Udoka a donc été parfaite pour le pousser à travailler encore davantage, afin de conserver sa place dans la rotation.

« Je me souviens de ces mots et d’être arrivé au training camp en me disant que, peu importe la situation, j’allais prendre tout ceci au sérieux, avec une intention très ferme. Pas seulement physiquement, mais aussi dans le jeu, et même en présaison. »

« Auparavant, j’étais celui qui était visé, qu’on attaquait. Maintenant, on essaie de m’éviter »

La saison passée fut donc sa plus aboutie, avec de nombreux records personnels : 77 matches joués, 24 minutes par match, 7.8 points et 3.6 rebonds de moyenne, 41% de réussite derrière l’arc. De plus, malgré une silhouette toujours un peu rondelette, Grant Williams a gagné en muscle, et en solidité en défense.

En sortie de banc, en playoffs, il est devenu très précieux.

« Être capable de défendre sur Joel Embiid et Trae Young en deux matches, c’est assez cool », commente-t-il. « Même en début de saison, quand ma place était incertaine dans la rotation, je n’ai pas perdu la confiance du coach. Le moment décisif, c’est quand après un mauvais match, le lendemain, on s’attend à vous voir rebondir. Je suis devenu le joueur que personne ne veut croiser en défense. Auparavant, j’étais celui qui était visé, qu’on attaquait. Maintenant, on essaie de m’éviter. »

Grant Williams, qui aimerait déjà prolonger à Boston, a désormais bien intégré les conseils énoncés par Danny Ainge en début de carrière. Être intense, sérieux et concentré, c’est la clé de sa réussite et de celle du haut niveau. « Ce que j’ai appris des Finals, c’est la discipline », assure-t-il.

Sans oublier la motivation qu’il a évoquée lors de son premier jour à Boston. « Quand on me voit à 3-pts, jouer avec le public, je regarde les bannières car ça reste mon principal objectif. C’est mon premier moteur. »