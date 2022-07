Happy Birthday | Quand LaMarcus Aldridge plantait 56 points à Oklahoma City

Deux prolongations (soit 58 minutes de jeu), cinq records battus et 301 points inscrits en cumulé (154-147). Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Spurs/Thunder du 11 janvier 2019 était dantesque.

Au cours de cette rencontre de folie, remportée au bout du suspense par San Antonio, LaMarcus Aldridge (37 ans aujourd’hui) en a profité pour établir la meilleure marque de sa carrière au scoring : 56 points, à 20/33 au shoot et 16/16 aux lancers-francs (avec 9 rebonds, 4 passes et 4 contres, en 49 minutes) !

Une véritable démonstration de force de la part de « LMA », l’un des spécialistes du jeu à mi-distance et du jeu au poste, qui a volé la vedette à Paul George, Russell Westbrook ou encore DeMar DeRozan ce soir-là. En prenant un malin plaisir à se jouer de Jerami Grant et surtout Steven Adams, incapables de ralentir le septuple All-Star sans faire faute, de n’importe quel endroit du terrain.

On notera d’ailleurs que LaMarcus Aldridge a aussi confirmé sa tendance à cartonner contre OKC avec le maillot de San Antonio. En 24 matchs de saison régulière et de playoffs, entre 2015 et 2021, il a ainsi affiché contre cet adversaire des moyennes de 22.5 points, 8.3 rebonds et 1.3 contre, à 52% au shoot, 36% à 3pts et 86% aux lancers.

Avec une pointe à 56 unités, donc, mais également des prestations à 41 points, 39 points et 38 points.

Trois ans et demi après cette performance XXL (et une retraite anticipée dont il est sorti), l’ancien intérieur des Blazers n’a plus rien à voir avec le joueur qu’il était chez les Spurs. Mais, en attendant qu’il retrouve une équipe, après son passage compliqué chez les Nets, on se délecte volontiers des highlights de celui qui restera l’un des meilleurs attaquants de l’histoire à son poste (20 558 points en carrière, le 44e plus gros total all-time).