LaMarcus Aldridge prend sa retraite pour de bon

Quasiment un an jour pour jour après sa dernière apparition sur un parquet NBA, avec les Nets (où il a passé la barre des 20 000 points en carrière), LaMarcus Aldridge a décidé de prendre sa retraite à l’âge de 37 ans, comme rapporté par The Athletic.

C’est la seconde fois que « LMA » raccroche et, contrairement à la première où il avait dû l’annoncer après un problème cardiaque, il le fait cette fois-ci selon ses propres conditions, en ayant constaté bien malgré lui qu’aucun dirigeant ne souhaitait lui donner une ultime chance dans la ligue.

Sélectionné en 2e position de la Draft 2006, LaMarcus Aldridge quitte donc la NBA sans le moindre titre, mais en ayant été l’un des intérieurs les plus réguliers de sa génération : 19.1 points, 8.1 rebonds et 1.1 contre de moyenne, à 49% au shoot et 81% aux lancers. Le tout en faisant admirer sa parfaite maîtrise du jeu au poste et à mi-distance, ainsi que ses qualités de rebondeur.

Ses performances à Portland (2006-15) et San Antonio (2015-21) lui ont notamment valu d’être nommé sept fois All-Star et de figurer à cinq reprises dans une All-NBA Team. Il est, à ce jour, le 46e meilleur marqueur de l’histoire.

LaMarcus Aldridge Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 POR 63 22 50.3 0.0 72.2 2.3 2.7 5.0 0.4 3.0 0.4 0.7 1.2 9.0 2007-08 POR 76 35 48.4 14.3 76.2 2.9 4.7 7.6 1.6 3.2 0.7 1.7 1.2 17.8 2008-09 POR 81 37 48.4 25.0 78.1 2.9 4.6 7.5 1.9 2.6 1.0 1.5 1.0 18.2 2009-10 POR 78 38 49.5 31.3 75.7 2.5 5.6 8.0 2.1 3.0 0.9 1.3 0.6 17.9 2010-11 POR 81 40 50.0 17.4 79.1 3.4 5.3 8.8 2.1 2.7 1.0 1.9 1.2 21.8 2011-12 POR 55 36 51.2 18.2 81.4 2.7 5.3 8.0 2.4 2.8 0.9 2.0 0.8 21.7 2012-13 POR 74 38 48.4 14.3 81.0 2.4 6.7 9.1 2.6 2.5 0.8 1.9 1.2 21.1 2013-14 POR 69 36 45.8 20.0 82.2 2.4 8.7 11.1 2.6 2.1 0.9 1.8 1.0 23.2 2014-15 POR 71 35 46.6 35.2 84.5 2.5 7.7 10.2 1.8 1.8 0.7 1.7 1.0 23.4 2015-16 SAN 74 31 51.3 0.0 85.8 2.4 6.2 8.5 1.5 2.0 0.5 1.3 1.1 18.0 2016-17 SAN 72 32 47.7 41.1 81.2 2.4 4.9 7.3 1.9 2.2 0.6 1.4 1.2 17.3 2017-18 SAN 75 33 51.0 29.3 83.7 3.3 5.2 8.5 2.0 2.2 0.6 1.5 1.2 23.1 2018-19 SAN 81 33 51.9 23.8 84.7 3.1 6.1 9.2 2.4 2.2 0.5 1.8 1.3 21.3 2019-20 SAN 53 33 49.3 38.9 82.7 1.9 5.5 7.4 2.4 2.4 0.7 1.4 1.6 18.9 2020-21 * All Teams 26 26 47.3 38.8 87.2 0.7 3.8 4.5 1.9 1.8 0.4 1.0 1.1 13.5 2020-21 * SAN 21 26 46.4 36.0 83.8 0.8 3.7 4.5 1.7 1.7 0.4 1.0 0.9 13.7 2020-21 * BRK 5 26 52.1 80.0 100.0 0.4 4.4 4.8 2.6 2.2 0.6 1.4 2.2 12.8 2021-22 BRK 47 22 55.0 30.4 87.3 1.6 3.9 5.5 0.9 1.7 0.3 0.9 1.0 12.9 Total 1076 34 49.3 32.0 81.3 2.6 5.5 8.1 1.9 2.4 0.7 1.5 1.1 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.