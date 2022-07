Monty Williams : « Dans le sport et même la société, on se concentre uniquement sur ce qui ne va pas »

Comme tout le monde à Phoenix, Monty Williams est soulagé que Deandre Ayton ait paraphé une prolongation de quatre ans. Soulagé et même très heureux puisque c’est l’assurance de pouvoir s’appuyer sur une colonne vertébrale inchangée avec Chris Paul, Devin Booker et donc Ayton pour enfin gagner le titre.

« J’essaie de ne pas influencer James Jones (le GM) quand il doit prendre des décisions, mais nous savions que nous allions répondre à toutes les offres que Deandre recevrait » réagit le meilleur coach de l’année. « Je suis heureux pour Deandre car je sais que c’est ce qu’il voulait. Il veut faire partie de cette classe de joueurs. De ce point de vue, je pense qu’en tant que compétiteur, c’est ce qu’on recherche. Quand vous voyez un gars travailler pour cela, c’est plutôt cool. »

« Lorsque je suis arrivé, l’équipe ne gagnait pas beaucoup de matchs et personne ne parlait de ce qui s’y passait »

Interrogé sur cette fessée reçue dans le Game 7, et son choix de laisser Deandre Ayton sur le banc, il aimerait que ce dernier match ne fasse pas oublier tout le reste. Phoenix a plané sur la saison régulière.

« Je n’ai pas le sentiment de devoir dire quoi que ce soit. Je faisais juste mon travail » expédie-t-il à propos de ce choix. « Nous avons connu un jour sans, mais nous avons réalisé une saison incroyable. Malheureusement, dans le sport et même la société, on se concentre uniquement sur ce qui ne va pas. Ça fait très mal, et ça fait encore mal. C’était gênant de jouer comme ça, mais lorsque le souvenir disparaît et que je regarde la saison d’un point de vue global, je vois toutes les bonnes choses réalisées. »

Par exemple, Monty Williams retient que Phoenix est désormais sur le devant de la scène, et qu’il faut accepter d’être sous le feu des projecteurs. Pendant des années, les Suns ont squatté les fonds de la conférence Ouest, et la franchise n’intéressait plus grand monde.

« Cette équipe a établi un nouveau standard dans le basket des Suns et cela fait partie d’un processus. La seule chose que je sais, c’est que lorsque je suis arrivé, l’équipe ne gagnait pas beaucoup de matchs et personne ne parlait de ce qui s’y passait. Et pourtant il y avait des choses qui s’y passaient parce que c’est une équipe, avec des individus. Une fois qu’on gagne et qu’on a du succès, on parle de tout ça, et c’est une bonne chose à mon avis. On ne peut pas aimer tout ce qui se dit, mais néanmoins, nous sommes une équipe qui a des ambitions et cela fait partie du jeu.«