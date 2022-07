Une Air Jordan 37 pour Jayson Tatum

Premier joueur de la ligue à avoir porté les Air Jordan 36 en fin de saison 2020-2021, Jayson Tatum devrait rapidement voir sortir un modèle de la Air Jordan 37 à son nom, en attendant de décrocher peut-être un modèle signature.

Généralement bien informé, le compte Kicksaluoluo2 a dévoilé les premières images de la nouvelle pépite de Jordan Brand aux traits du joueur des Celtics.

Le haut de la tige en beige est complété par des touches de noir au niveau du col et du talon. Mais c’est la base de la tige qui se distingue en faisant ressortir des motifs en rapport avec Jayson Tatum, que l’on retrouve sur la boîte de la paire et le haut de la languette.

Quelques touches de rouge viennent compléter l’ensemble comme les logos de la marque au Jumpman et du joueur, tandis que la semelle offre un mix noir et blanc sur la semelle intermédiaire et une gomme brune marquée par une partie translucide au niveau du talon de la semelle extérieure.

La Air Jordan 37 “Tatum” n’a pas encore de date de sortie officielle.

(Via SneakerNews)

—

