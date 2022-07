À Dallas, Luka Doncic n’est pas du genre à jouer les recruteurs

Après plus de deux semaines de free agency, les Mavericks n’ont pour le moment recruté que trois nouveaux joueurs (Christian Wood, JaVale McGee et Jaden Hardy), alors qu’ils sont déjà cinq à avoir quitté le navire texan : Boban Marjanovic, Trey Burke, Sterling Brown, Marquese Chriss et surtout Jalen Brunson.

Actuellement, les dirigeants de Dallas ne sont donc pas les plus actifs sur le marché et, la semaine dernière, Luka Doncic n’a pas manqué de leur glisser un mot à ce propos, dans les colonnes de Marca.

« Le marché ne fait que commencer et j’espère que les patrons de Dallas ont plus d’options à signer. On verra ce qu’ils vont faire », tempérait le Slovène, avant de préciser ensuite. « Je ne compte pas changer d’équipe. Mon objectif est de rester et gagner à Dallas. Bien sûr, on ne sait jamais ce que réserve l’avenir, mais mon idée est de gagner à Dallas et j’espère pouvoir le faire. »

Visage des Mavericks depuis maintenant quatre ans, Luka Doncic pourrait parfaitement donner son avis sur le recrutement de son équipe. Sauf qu’à l’inverse d’autres superstars de la ligue, il ne le fait pas spécialement.

« Ils [les Mavericks, ndlr] le sollicitent, mais il n’est pas extrêmement impliqué dans les décisions », rapporte ainsi Tim MacMahon, d’ESPN. « Il n’a pas montré d’intérêt à être énormément impliqué [là-dedans]. Il passe la majeure partie de son intersaison en Europe. Il a encore joué avec la Slovénie cet été. Ce n’est pas quelqu’un qui a montré l’envie d’être un recruteur. »

Orphelin de son compère de backcourt Jalen Brunson et de son grand ami Boban Marjanovic, Luka Doncic n’a même pas pu se consoler en accueillant son compatriote Goran Dragic, déçu par l’offre de Dallas. Mais les signaux ne sont pas alarmistes pour autant dans le camp des Mavs.

« Je n’ai ressenti aucun sentiment de panique de la part de la direction des Mavericks », précise à ce sujet Tim MacMahon, de manière à rassurer les fans de la franchise texane.

Reste à savoir si les Mavericks, finalistes de conférence dans la conférence Ouest, sauront dénicher un autre lieutenant d’envergure à Luka Doncic, en vue de la saison prochaine. Probablement via un transfert, car ils disposent d’une marge de manœuvre (très) réduite, s’apprêtant à payer la luxury tax en 2022/23.