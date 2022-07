La Summer League, une étape précieuse pour James Wiseman

Sélectionné en deuxième position de la Draft 2020, James Wiseman doit pourtant faire preuve de patience.

Limité à 39 matchs dans sa saison rookie, marquée par de jolies promesses mais aussi beaucoup d’erreurs, il n’a pas pu passer le cap attendu lors de sa deuxième campagne, la faute à une déchirure d’un ménisque.

C’est donc sur le banc qu’il a vu Golden State remporter le titre, et c’est en Summer League qu’il a retrouvé les parquets, compilant 10.5 points à 49% de réussite, 5.5 rebonds et 2 contres de moyenne, en 20 minutes par match.

Comme lors de sa saison rookie, il a affiché son côté encore brut, avec une présence parfois défaillante au rebond, et une propension à mordre aux feintes et à faire des fautes. Mais il a aussi montré qu’avec sa taille (2m13) et sa mobilité, il était une cible de choix sur le pick-and-roll en attaque, et un bel obstacle en défense.

« Je pense qu’il a réalisé une excellente prestation aujourd’hui, probablement sa meilleure », a ainsi expliqué Jama Mahlalela, l’entraîneur des Warriors à Las Vegas, après la défaite de son équipe (87-77) face aux Wizards lors de l’ultime rencontre au programme de Golden State. « Grâce à son énergie et ses mouvements sur le terrain. Ses écrans et ses coupes vers le cercle ont été faits avec plus de rythme aujourd’hui. »

Mac McClung (14 points, 6 passes) l’a ainsi bien trouvé sur le « roll » et, par séquences, on a pu voir tout ce que James Wiseman pouvait apporter aux Warriors. À lui désormais de travailler dans ce schéma de développement.

« C’est de bon augure pour le reste de son été », a conclu Jama Mahlalela. « Il peut maintenant faire du travail de développement et non de la rééducation. C’est une chose fondamentalement différente pour lui et nous sommes – en tant que staff et organisation – enthousiastes pour ce processus. Pour qu’il apprenne, grandisse et arrive au camp d’entraînement comme un joueur différent, parce qu’il a eu un été où il peut travailler. »