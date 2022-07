Bradley Beal pourra mener le jeu

A l’instar d’un James Harden après son arrivée aux Rockets, Bradley Beal va-t-il devenir meneur de jeu dans la deuxième partie de sa carrière ? C’est possible puisque le GM des des Wizards, Tommy Sheppard, le considère déjà comme le 3e meneur de jeu pour la saison à venir.

« Je vois Bradley comme le troisième meneur » a expliqué Sheppard sur NBC Sports. « Il tournait à six passes de moyenne la saison passée. Il y aura des moments en match où l’on aura trois meneurs sur le terrain. On pense que Deni (Advija) peut gérer la balle, on sait que Delon (Wright) peut le faire et Monte (Morris) aussi. On peut finir les matches avec Wright, Morris et Bradley. Il y a tellement d’options pour Wes (Unseld Jr).«

La saison passée, Beal a tourné à 6.6 passes de moyenne, et NBC Sports rapporte qu’il avait les mains sûres avec un taux de balles perdues de 13.6%. Jamais il n’avait fait aussi bien.

Même si Morris devrait débuter les matches au poste 1, l’idée de confier la mène à Beal serait liée à la configuration de l’effectif avec beaucoup d’extérieurs de grande taille et polyvalents comme Rui Hachimura, Kyle Kuzma, Deni Advija, voire même Kristaps Porzingis.

« Nous pouvons mise sur notre taille quand les équipes le sont, et jouer small bas si besoin » rappelle Sheppard. « Nous pouvons écarter le jeu, nous pouvons vraiment faire beaucoup de choses. La clé pour nous est de continuer à être polyvalents, d’être capables d’avoir des gars qui peuvent défendre sur plusieurs joueurs, des gars qui peuvent combler les brèches et c’est important« .