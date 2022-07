De la Serbie à Miami, Nikola Jovic s’acclimate à sa nouvelle vie

Invité dans la « Green Room » lors de la Draft, Nikola Jovic a finalement été sélectionné à la fin du premier tour, par le Heat en 27e position. Encore très jeune, 19 ans seulement, le Serbe va poursuivre son développement individuel au sein d’un des clubs les plus stables de la NBA, dont la réputation en ce qui concerne la formation en interne n’est plus à faire.

Un contexte idéal aux yeux du jeune joueur venu de l’étranger, qui doit maintenant s’acclimater à un nouvel environnement en tous points de vue.

« J’étais un des plus jeunes joueurs de la Draft, je débarque d’Europe, et je comprends parfaitement d’être descendu jusqu’à la 27e place » reconnaissait Jovic. « Je suis très heureux que Miami soit mon nouveau club. Je ne pensais pas du tout atterrir là-bas, je ne pensais pas que le club me choisirait. Ils ont une culture établie et réputée, donc je pense que je vais rapidement progresser. En plus, ils jouent le titre, donc c’est le contexte idéal pour juger de mes capacités. »

Une popularité qui explose

Relativement inconnu du public américain avant la Draft, Nikola Jovic a immédiatement gagné en popularité dès son arrivée en Floride. Un changement de statut soudain qui désarçonne quelque peu le Serbe.

« Je ne réalise pas vraiment que je suis parti [de Serbie], c’est comme si mon esprit était encore à Belgrade. Je m’y fais, à mon rythme, puisque tout a changé dans mon quotidien. » expliquait-il, comme sonné par ce nouveau statut. « Plein de gens me reconnaissent, dans les hôtels, dans la rue. Je me balade à Miami et Las Vegas, et des fans me demandent des autographes et des photos. Je suis vraiment devenu populaire du jour au lendemain. »

Parmi les raisons qui participent au récent engouement qui l’entoure, il y a également la ressemblance de son patronyme avec celui d’un autre joueur serbe, double MVP en titre.

« En Serbie, il est difficile d’imaginer qu’il soit si populaire ici [aux Etats-Unis] » constatait Nikola Jovic au sujet de Nikola Jokic. « Les réseaux sociaux ne sont pas très populaires, donc c’est impossible de comprendre l’enthousiasme à son égard. Mais je saisis maintenant. Tous les joueurs que j’ai rencontrés me parlent de lui, ils me disent à quel point il est sensationnel. J’ai hâte de le rencontrer, et de le voir à l’œuvre. »

Pas de traitement de faveur du Heat

Malgré son statut de rookie venu de l’étranger, Nikola Jovic ne sera pas ménagé par ses nouveaux dirigeants. Comme n’importe quel autre joueur qui débarque dans l’exigeant système du Heat, il devra être à la hauteur des attentes.

« En une demi-heure, ils m’ont tout expliqué » ajoutait-il, en référence à sa discussion avec Pat Riley et Erik Spoelstra après la Draft. « En premier lieu, le plus important est de bosser dur, pour contribuer. Mais le club se bat pour gagner un titre, donc il est peu probable que j’ai un impact quelconque sur l’équipe actuellement. Mais dans le futur, je peux devenir un des joueurs majeurs. »

En résumé, les deux camps sont sur la même longueur d’onde, et c’est tout ce qui compte pour l’ailier de 19 ans. « C’était important pour moi qu’ils me disent qu’ils croient en moi pour l’avenir. C’était très clair, j’ai tout compris très vite. […] Je vais m’entrainer avec eux, c’est certain. Il y aura un peu de NBA, un peu de G-League, les deux options sont satisfaisantes. La chose la plus importante pour moi, c’est de jouer. » a-t-il conclu.