Summer League | Les Nets résistent aux 25 points de Juhann Begarin

Juhann Begarin voulait visiblement finir fort sa bonne Summer League. En premier quart-temps, le Français inscrit 9 points à 4/4 au shoot. Les Nets répondent avec leur duo Day’Ron Sharpe – Kessler Edwards et sont devant après les premières minutes.

Mais Boston prend les commandes en deuxième quart-temps, avec Justin Jackson, qui marque 10 points dans cet acte. Ce seront d’ailleurs ses seuls points de la partie. Après la pause, l’attaque des Celtics ne répond plus. Begarin et compagnie sont maladroits.

Les Nets, eux, montent en puissance avec David Duke Jr. et surtout Cameron Thomas. Ce dernier va inscrire 20 points en seconde mi-temps, dont 14 dans le dernier quart-temps. Boston ne parvient plus à réagir et s’incline 102-95.

Begarin a pourtant livré une prestation de grande qualité avec 25 points à 9/17 au shoot, 3/6 à 3-pts, 7 rebonds, 3 passes et 3 interceptions. Mfiondu Kabengele, avec 18 unités, l’a bien secondé. Pour les Nets, Thomas termine aussi avec 25 points au compteur, et David Duke Jr. en ajoute 24.