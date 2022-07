Comment les Wolves souhaitent utiliser Rudy Gobert en attaque

Triple All Star et triple meilleur défenseur, Rudy Gobert débarque dans le Minnesota avec une réputation qui n’est plus à faire. Le pivot tricolore vient chez les Wolves pour apporter son immense influence défensive, mais pas que…

Selon Chris Finch, qui était de passage au poste commentateur durant le match de Minny à Vegas cette nuit, Gobert sera également utilisé pour peser en attaque. Davantage que dans l’Utah jusque-là a priori.

Un premier point, évident, de l’arrivée de Gobert chez les Wolves, c’est qu’il va demander une attention supplémentaire à côté des trois menaces déjà avérées de Minnesota : Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell (dans cet ordre). D’autant que ce dernier est déjà très enthousiaste.

« L’aspect offensif de son arrivée, c’est le pouvoir d’attraction qu’il a sur la défense adverse. Quand il s’ouvre vers le cercle, il déforme le rideau défensif adverse. On pense également que cette acquisition se marie très bien avec le jeu de D’Angelo Russell qui est très bon pour délivrer la passe à l’intérieur près du cercle, qui est bon pour jouer lui-même à l’intérieur et qui aime bien laisser les systèmes se dérouleur jusqu’au bout. Son petit tir à mi-distance est son préféré. Ce composant peut reprendre un peu plus d’importance dans notre jeu aussi. »

Intrigué par la possible complémentarité de Russell et Gobert d’une part, Coach Finch l’est tout autant concernant la relation « intérieur – intérieur » entre Towns et Gobert. Il faut dire qu’avec la propension naturelle de KAT à s’écarter du cercle pour sanctionner à 3-points, voire pour partir en dribble vers le cercle, Gobert devrait bénéficier de quelques espaces intéressants sous le cercle.

« Je vois aussi beaucoup de jeu entre les deux grands avec KAT, qui serait à la création et Rudy dans le « dunker spot » (ndlr : près du cercle pour dunker). Mais on veut aussi utiliser Rudy en suiveur du porteur de balle, pour faire bouger la défense d’un côté à l’autre et poser des écrans au fur et à mesure des actions. C’est à nous de faire que, quand il roule vers le cercle et qu’il est démarqué, il obtienne le ballon près du cercle. Nos gars font plutôt du bon boulot pour partager le ballon donc je ne suis pas trop inquiet. »