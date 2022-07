Summer League | Les Blazers dominent les rookies de Houston

Le premier double-double de Jabari Smith Jr (19 points, 10 rebonds) et les 17 points de Tari Eason n’ont pas suffi aux Rockets puisqu’ils s’inclinent 85-77 face aux Blazers. Privé de Josh Christopher pour la suite de la compétition, Houston n’ont inscrit que 49 points dans les 2e, 3e et 4e quart-temps, avec un affreux 7 sur 38 à 3-points. Auteur d’un 7 sur 8 à 2-points, Smith est d’ailleurs le plus maladroit de loin avec un 0 sur 5 à 3-points. A ses côtés, le trio Eason-Washington-Nix cumule un 13 sur 38 aux tirs.

En face, Keon Johnson s’est régalé avec 23 points à 8 sur 13 aux tirs, et à ses côtés, Jabari Walker continue de montrer de belles choses. Le rookie, fils de Samaki Walker, compile 9 points et 9 rebonds, tout en montrant des choses intéressantes dans la création du jeu. On comprend pourquoi Portland l’a récompensé avec un contrat de trois ans.