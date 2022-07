Vasilije Micic a désormais « vraiment envie » d’aller en NBA

Après avoir dominé la scène européenne, direction la NBA pour Vasilije Micic ? La vedette serbe de l’Anadolu Efes Istanbul, double MVP du Final Four de l’Euroleague, semble très clair par rapport à ses intentions.

« Je pense toujours à la NBA. Cette saison je me sens plus prêt à y aller, si ça arrive, ça arrivera. Certaines choses doivent se produire pour que je puisse y aller. Je profite du moment présent et si cela n’arrive pas, je serais très heureux de rester avec Anadolu Efes », exprime-t-il au média grec Sport24.gr, repris par Basket News.

On rappelle que le meneur – arrière a été drafté à la 52e position de la Draft… 2014 par les Sixers. Ses droits ont depuis été transférés vers le Thunder. Une équipe d’OKC qui n’aurait aucune intention de brader le joueur de 28 ans. Ce dernier, qui intéresse un paquet d’équipes de la grande ligue, chercherait un beau contrat et surtout autre chose qu’un simple rôle de faire-valoir dont ont dû se contenter plusieurs grands noms de l’Euroleague par le passé en allant en NBA.

« Sam Presti est quelqu’un de génial, c’est un grand GM. La conversation avec lui a été très utile. J’ai été totalement transparent en disant que je ne pouvais pas me montrer pleinement sans la balle dans les mains ou sans un rôle bien clair. Je sens que mon jeu peut s’adapter à tous les niveaux et que je peux y faire de bonnes choses », avait-il justifié l’an dernier, sur ses refus des appels du pied du Thunder.

Son avenir se jouera donc peut-être ailleurs que dans l’Oklahoma car aujourd’hui, il dit avoir « vraiment envie d’y aller. Je suis vraiment en paix avec moi-même pour prendre cette décision. L’été dernier, je n’étais pas mentalement prêt parce que je voulais rester en Europe une année de plus. Peut-être que j’étais prêt l’année dernière aussi, mais maintenant je me sens mieux préparé pour y aller. »