Vince Carter aurait adoré le coloris de cette Zion 2 !

Le Raptor pourrait être un bon surnom pour Zion Williamson si une franchise NBA concurrente ne portait pas le même nom. Bien qu’il n’ait aucun lien avec Toronto, Jordan Brand a étonnamment dévoilé un coloris reprenant les couleurs des Raptors pour habiller la toute nouvelle Zion 2.

La tige ainsi que la semelle se présentent en effet en noir et violet, avec une languette noire et une sangle violette. Les finitions, dont le logo « Jumpman » et celui du joueur, ressortent en rouge. Troublant n’est-ce pas ?

Plus d’infos dans les semaines à venir concernant la date de sortie de ce coloris.











(Via SneakerNews)

