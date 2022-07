Chris Boucher : « Ce n’est pas nécessaire d’être une superstar pour réussir en NBA »

« Tout le monde pense que ça va être facile. Mais il y a des gars ici qui sont là depuis longtemps, il y a des gens qui ont faim, qui viennent pour prendre ta place. Ce n’est pas aussi simple qu’on le pense. Le conseil que je donnerais à un jeune serait de persévérer, mais aussi de savoir que ce n’est pas nécessaire d’être une superstar pour réussir en NBA. Il y a beaucoup de choses différentes que l’on peut faire ».

Toucher le fond pour mieux rebondir, tel aura été le résumé de la saison de Chris Boucher qui aura beaucoup appris de cet exercice 2021-2022. L’intérieur s’est remis en question et a fini par trouver son rôle au sein de l’effectif de Nick Nurse, pour terminer par une belle sortie à 25 points et 10 rebonds lors du dernier match de la série perdue face aux Sixers au premier tour des playoffs.

Le compromis parfait

A l’heure de la free agency, Chris Boucher s’est rapidement mis d’accord avec Toronto pour une prolongation à hauteur de 35 millions de dollars sur trois ans.

Chez les Raptors, il a trouvé le compromis parfait à tous les niveaux. A l’occasion de sa prolongation, il a confié qu’il ne s’était pas imaginé évoluer ailleurs. En tant que joueur canadien, il veut également continuer à jouer ce rôle de modèle pour la jeunesse de son pays.

« Je sentais que je construisais quelque chose et qu’il y avait quelque chose de plus grand pour moi que simplement le fait de jouer à Toronto », a-t-il confié au sujet de son prolongation. « Je voulais continuer à être une source d’inspiration supplémentaire pour les enfants, faire beaucoup de choses différentes. Le fait d’être Canadien m’a facilité le choix de Toronto. Masai (Ujiri) et Bobby (Webster) ont fait un bon travail pour me montrer qu’ils voulaient que je reste ici. Ils m’ont montré mon rôle, et c’est tout ce que je voulais vraiment faire. Toronto est exactement l’endroit où je voulais être ».