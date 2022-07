Matthew Dellavedova vers Sacramento ?

Comme son compatriote Aron Baynes, Matthew Dellavedova tente un comeback en NBA, et comme son coéquipier en sélection, il est à Las Vegas pour rencontrer des dirigeants, voire passer des essais. ESPN rapporte ainsi que l’ancien meneur des Cavaliers a vu le staff des Kings, désormais dirigé par Mike Brown, son ancien coach à Cleveland.

On n’a plus vu « Delly » en NBA depuis la saison 2020/21. Il n’avait joué que 13 matches en raison de complications liées à une commotion cérébrale et une appendicite. Mais après une saison complète en NBL avec Melbourne, le meneur est prêt à retenter sa chance en NBA. Il l’avait d’ailleurs expliqué au moment de s’engager avec l’United, en août 2021.

« La fin de mon aventure en NBA n’est certainement pas encore arrivée. Cette saison, je suis à fond avec United et je suis excité pour l’année là-bas, mais mon objectif est de revenir en NBA », avait-il déclaré, ajoutant qu’il avait eu quelques discussions avec des franchises NBA mais rien de concret. « A l’étranger, il y avait des offres assez importantes, mais j’ai toujours voulu revenir et jouer ici ».

Selon le Sacramento Bee, les Kings ont aussi proposé des essais à Quinn Cook et Shabazz Muhammad.