Summer League | Les Raptors avaient gardé le meilleur pour la fin

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les Sixers n’ont pas pris une fessée. Ils ont simplement craqué dans les sept dernières minutes puisque les Raptors s’imposent 97-77 après avoir terminé la rencontre sur un 20-2. Un succès qui récompense leur agressivité avec 15 interceptions, mais aussi 18 points inscrits sur des « secondes chances ». Le tout avec une belle adresse aux lancers-francs (24 sur 27).

En sortie de banc, l’expérimenté Armoni Brooks cumule 25 points et 7 rebonds. A la mène, Dalano Banton réalise un match plein avec 21 points, 7 rebonds et 5 passes. Le rookie Christian Koloko compile 12 points, 7 rebonds, 3 interceptions et 3 contres.

Côté Sixers, Isaiah Joe est toujours le plus en vue avec 24 points, 3 rebonds, 4 passes et 2 interceptions.